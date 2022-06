27 giugno 2022 a

Orano, 27 giu. - (Adnkronos) - Silvia Semeraro ha vinto la medaglia d'argento nel Karate categoria Kumite -68 kg. L'azzurra è stata battuta in finale dall'egiziana Feyrial Abdelaziz per 2-0. Per la Semeraro è argento dopo l'oro a Tarragona.