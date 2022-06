Basket: Mitrou-Long all'Olimpia Milano, 'qui nessun obiettivo è troppo alto'

27 giugno 2022 a

Milano, 27 giu. - (Adnkronos) - L'Olimpia Milano ha annunciato di aver raggiunto un accordo di due anni con Naz Mitrou-Long, nato a Missisauga, in Ontario, Canada, il 3 agosto 1993, 1.90 di statura, la scorsa stagione alla Germani Brescia. “Quando la gente pensa all'Olimpia, automaticamente pensa ad un'eccellenza -ha affermato Mitrou-Long-. Sono entusiasta di venire a giocare per un club con questa storia. Quando sei all'Olimpia Milano nessun obiettivo è troppo alto. Mi sento fortunato di far parte di questa società. Sono motivatissimo e già non vedo l'ora di debuttare con questa maglia”.