Amministrative: Losacco (Pd), 'Jesi e Fabriano vinte grazie a unità'

Roma, 27 giu. (Adnkronos) - “Il centrosinistra, con la vittoria di Jesi che si aggiunge a quella di Fabriano, porta a casa le città simbolo di questa tornata amministrative nelle Marche". Così il commissario regionale del Pd, Alberto Losacco.

"Due vittorie sbocciate grazie all'unità delle coalizioni che hanno saputo mettere in campo progetti di governo riconoscibili e inclusivi. Il Pd, che non governava nessuna delle due città, ha avuto il merito di stimolare e accompagnare la crescita dei rispettivi processi, come dimostra anche il risultato che ha ottenuto nel voto sulle liste. E' una bella e forte iniezione di fiducia per il futuro. Da qui, con il Pd e con tutto il centrosinistra, può partire il lavoro per tornare al Governo di una Regione che non può restare nelle mani delle destre".