Roma, 27 giu. (Adnkronos) - "Per Meloni il Pd non ha vinto? Quando uno perde la cosa peggiore è far finta di non aver perso, perchè poi non fa nemmeno l'analisi della sconfitta. Noi abbiamo subito sconfitte tante volte e troppo spesso non abbiamo analizzato la nostra sconfitta. Adesso è andata male a loro e la cosa peggiore per loro far finta di niente". Così Enrico Letta al Tg1.