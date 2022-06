Amministrative: Di Stefano, 'Sesto non è più Stalingrado d'Italia, saranno anni di svolta'

27 giugno 2022 a

Milano, 27 giu.(Adnkronos) - "Grazie grazie grazie! Sento un'emozione che mi fa venire i brividi. Ho il cuore pieno di gioia. Sesto San Giovanni non è più la Stalingrado d'Italia!!! Sarò ancora il vostro sindaco". Così Roberto Di Stefano, sindaco uscente della cittadina milanese di Sesto San Giovani, dopo la riconferma al ballottaggio di ieri.

Il candidato di centrodestra si è aggiudicato il 52,11% dei voti, battendo Michele Foggetta, candidato di centrosinistra e M5s, che si è fermato al 47,89%.

"Vi vorrei ringraziare uno a uno per l'affetto e il sostegno -scrive Di Stefano sui social-. Un grazie speciale ai consiglieri eletti, ai candidati, ai militanti, ai sostenitori, al mio staff. Vi prometto che continueremo a lavorare con ancora più impegno e passione per la nostra amata Sesto San Giovanni. Saranno anni di svolta, di grande cambiamento, di sviluppo per il nostro territorio Avanti insieme, con orgoglio e ambizione!!! Grazie di cuore!"