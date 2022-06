26 giugno 2022 a

Roma, 26 giu. (Adnkronos) - Un chirurgo in servizio all'ospedale di Okhmatdyt di Kiev ha riferito che la bambine di sette anni, salvata dalle macerie di un condominio della capitale in seguito all'attacco missilistico russo, è stata operata, è cosciente, e non è in pericolo di vita. Lo riporta l'agenzia di stampa Zn.Ua.