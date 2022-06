Russia: nei prossimi giorni viaggio Putin in Tagikistan e Turkmenistan

26 giugno 2022 a

Roma, 26 giu. -(Adnkronos/Dpa) - Primo viaggio all'estero per il presidente russo Vladimir Putin dopo l'invasione dell'Ucraina: il leader del Cremlino avrebbe infatti programma una visita in Tagikistan e Turkmenistan nei prossimi giorni, anche se le date esatte del viaggio rimangono indefinite. Secondo quanto riferito domenica dalla televisione di stato russa Putin volerà prima in Tagikistan, paese alleato militarmente di Mosca, per colloqui con il presidente Emomali Rakhmon. In seguito Putin si recherà in Turkmenistan per partecipare a un vertice degli stati del Mar Caspio. L'incontro è previsto per mercoledì, ha detto il portavoce del governo Dmitry Peskov, citato dall'agenzia di stampa TASS.

L'ultimo viaggio all'estero di Putin era stato in Cina all'inizio di febbraio, per partecipare all'apertura delle Olimpiadi invernali: in quell'occasione il leader russo aveva elogiato il forte rapporto con Pechino.