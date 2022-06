Pnrr, Mite: conseguite milestone 'Strategia economia circolare' e 'Programma rifiuti'

26 giugno 2022 a

(Adnkronos) - "Il ministro della Transizione ecologica Roberto Cingolani ha firmato i decreti per l'adozione della 'Strategia nazionale per l'economia circolare' e l'approvazione del 'Programma nazionale per la gestione dei rifiuti'. Con l'emanazione dei decreti, il ministero della Transizione ecologica realizza le Riforme 1.1 e 1.2 (M2C1) del Pnrr, conseguendo perfettamente nei tempi due degli undici traguardi previsti per il mese di giugno 2022". E' quanto si legge in una nota del Mite.

La Strategia nazionale per l'economia circolare è "un documento programmatico all'interno del quale sono individuate le azioni, gli obiettivi e le misure che si intendono perseguire nella definizione delle politiche istituzionali volte ad assicurare un'effettiva transizione verso un'economia di tipo circolare. Il Programma nazionale di gestione dei rifiuti costituisce a sua volta uno dei pilastri strategici e attuativi della Strategia nazionale, trattandosi di uno strumento di indirizzo per le Regioni e le Province autonome nella pianificazione e gestione dei rifiuti, preordinato a orientare le politiche pubbliche e incentivare le iniziative private per lo sviluppo di un'economia sostenibile e circolare".

La Strategia e il Programma sono "riforme abilitanti e costituiscono dei catalizzatori degli Investimenti della Componente 1 della Missione 2 al fine di migliorare la capacità di gestione efficiente e sostenibile dei rifiuti e il paradigma dell'economia circolare".