Motomondiale: Gp Olanda, Espargaro vola nel warm-up e Bagnaia ottavo

Assen, 26 giu. - (Adnkronos) - Aleix Espargaró ha fatto segnare il miglior tempo nel warm up del GP d'Olanda nella classe MotoGp. Su pista asciutta, lo spagnolo dell'Aprilia ha girato in 1'32''424, precedendo di 0''124 il francese della Yamaha, Fabio Quartararo. La casa di Noale si prende anche il terzo posto con Maverick Vinales, mentre la prima delle Ducati è quella di Jorge Martin, quarto a 0''375 dal leader. Quinta piazza per Luca Marini, settima per Marco Bezzecchi. Il poleman di giornata, Pecco Bagnaia, è ottavo con la Ducati ufficiale (+0''462). In Top-10 anche Enea Bastianini e Johann Zarco.