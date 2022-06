26 giugno 2022 a

Assen, 26 giu. - (Adnkronos) - Doppietta Ducati nel Gp d'Olanda. A vincere è Francesco 'Pecco' Bagnaia, al settimo successo in top class, il terzo in questa stagione, davanti a Marco Bezzecchi, al primo podio in MotoGp. Dietro alle due moto di Borgo Panigale ci sono le Aprilia degli spagnoli Maverick Vinales, che completa il podio e Aleix Espargaro, quarto.