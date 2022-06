Motomondiale: Bezzecchi al 1° podio in MotoGp, 'non ho parole, ringrazio team e la famiglia'

26 giugno 2022 a

Assen, 26 giu. - (Adnkronos) - “Onestamente non ho parole, è fantastico aver reso questa gara possibile. Abbiamo lavorato molto bene e il team ha fatto qualcosa di incredibile. Questo risultato è tutto per loro, per la mia famiglia per la mia ragazza a casa e per tutti i miei amici che mi supportano. Ora posso andare in vacanza molto felice”. Marco Bezzecchi commenta così il secondo posto nel Gp d'Olanda, suo primo podio in MotoGp.