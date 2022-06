Motomondiale: Bagnaia, 'vincere ad Assen significa che siamo molto forti'

26 giugno 2022 a

Assen, 26 giu. - (Adnkronos) - "Abbiamo fatto lavoro eccezionale, non è stato semplice perché aveva iniziato a piovere verso metà gara e mi sono preso uno spavento. Vincere qui ad Assen significa che siamo davvero molto forti". Queste le parole di Francesco 'Pecco' Bagnaia dopo la vittoria nel Gp d'Olanda, la settima della carriera in MotoGp, la terza in questa stagione.

“La gara è stata molto molto lunga -aggiunge il 25enne pilota della Ducati-. La prima volta che ho guardato quanti giri mancavano erano 24, quindi già due giri mi erano sembrati troppi. Sono davvero molto felice, dopo due gare complicate nelle quali eravamo stati sempre competitivi però non avevamo portato a casa risultati. Ora è incredibile, sono davvero felice".