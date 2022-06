Giochi Mediterraneo: Bacosi, sventolare in alto la bandiera italiana è un onore'

26 giugno 2022 a

Orano, 26 giu. (Adnkronos) - “Far sventolare in alto la bandiera italiana è per me un onore e una sensazione che non si può spiegare. Bisogna viverla”. Lo ha detto Diana Bacosi, campionessa olimpica di tiro a volo, portabandiera dell'Italia nella cerimonia di apertura dei Giochi del Mediterraneo di Orano 2022, in Algeria. “Siamo qui per vincere e come sempre cercheremo di fare il nostro meglio”, ha aggiunto l'azzurra.

“Vogliamo onorare questi Giochi come abbiamo sempre fatto, speriamo di fare bene come quattro anni fa a Tarragona”, ha sottolineato il segretario generale del Coni Carlo Mornati. Intanto la delegazione azzurra a Orano scende 368 atleti dopo la rinuncia per infortunio di Simone Marino del karate.