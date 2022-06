Fisco: Salvini, '10 miliardi di tagli e pensioni rivalutate ogni tre mesi'

26 giugno 2022 a

a

a

Roma, 26 giu. (Adnkronos) - “Il taglio delle tasse dovrà essere importante, non meno di 10 miliardi, e destinato totalmente a lavoratrici e lavoratori, aumentando il valore della loro busta paga. E le pensioni dovranno essere rivalutate non solo a fine anno, ma visto l'aumento dei prezzi, ogni tre mesi. Almeno 20 miliardi potrebbero essere incassati subito grazie a una nuova e importante Rottamazione delle cartelle esattoriali: un patto e concordato fiscale generale fra cittadini e fisco, dopo due anni di pandemia e con una guerra in corso, è doveroso”. Lo dice il segretario della Lega, Matteo Salvini.