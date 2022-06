26 giugno 2022 a

a

a

Roma, 26 giu. (Adnkronos) - “Enrico rilassati, non c'è questo rischio: per Fratelli d'Italia non è mai esistita l'ipotesi di un governo con voi. Mai con il Pd, mai con la sinistra”. Lo scrive su Facebook Giorgia Meloni, presidente di Fdi, rispondendo al segretario del Pd, Enrico Letta.