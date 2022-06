Droga: Bellucci (Fdi), 'persona sia libera da tutte le dipendenze'

26 giugno 2022 a

Roma, 26 giu. (Adnkronos) - "Oggi, come ogni anno celebriamo la Giornata mondiale di Lotta alla Droga, la 35/ma dall'istituzione da parte dell'Onu, con la nostra campagna nazionale ‘Liberi dalla Droga. Mai schiavi'. Continueremo a chiedere al Governo, dando voce all'appello dei degli operatori del settore pubblico e del privato sociale impegnati in materia di dipendenze, che sia affrontato il dramma dipendenze patologiche in modo prioritario". Lo afferma Maria Teresa Bellucci, capogruppo Fdi in commissione Affari sociali della Camera e responsabile nazionale del dipartimento Dipendenze e terzo settore del partito.

"È prioritario -aggiunge- istituire un Fondo Nazionale di lotta alle Dipendenze Patologiche, revisionare il T.U. 309/1990 e il sistema dei servizi sulla base dei nuovi modelli di consumo di droghe e delle dipendenze, destinare maggiori risorse ai servizi pubblici delle dipendenze e alle comunità terapeutiche. Sono i dati Espad a confermare l'allarme sociale e la sottovalutazione di un disagio che colpisce soprattutto i giovanissimi".

"L'Italia -denuncia l'esponente di Fdi- è prima in Europa per uso di cannabis tra i 15enni. Soltanto questa settimana si è assistito ad un piccolo di 10 mesi di Rimini ricoverato in ospedale perché positivo alla cannabis e un bambino di 9 anni di Palermo in coma per assunzione di metadone. A questo si aggiunge la diffusione del binge drinking, con l'aumento delle ‘ubriacature mensili' tra i ragazzi, e il consumo di psicofarmaci fuori ricetta medica. L'emergenza pandemica, inoltre, ha aumentato i rischi e le fragilità di preadolescenti e adolescenti, con un innalzamento delle polidipendenze caratterizzate da un mix di droghe, gioco d'azzardo e dipendenza nuove tecnologie".

"E davanti a questo dramma delle nuove generazioni e delle famiglie, la maggioranza dei ‘migliori irresponsabili', come unico provvedimento in materia di droghe e dipendenze, proprio questa settimana, ha calendarizzato alla Camera l'approvazione di una legge per legalizzare la coltivazione domiciliare di cannabis. Come Fratelli d'Italia -conclude Bellucci- continueremo a batterci per mettere al centro della politica la persona e il suo diritto di essere libera dalle droghe e da tutte le dipendenze patologiche”.