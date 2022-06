26 giugno 2022 a

Roma, 26 giu. (Adnkronos) - Cautela, per il momento, ma c'è soddisfazione al Nazareno dove si profila una "grande vittoria per il Pd e il centrosinistra", come ha già scritto Enrico Letta sui social. I dem, spiegano fonti Pd, vedono la vittoria in 6 capoluoghi: Verona, Parma, Piacenza, Cuneo, Catanzaro, Alessandria. Il segretario del Pd sta seguendo i risultati al Nazareno e più tardi commenterà i dati in sala stampa.