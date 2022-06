Alfonsi (Roma Capitale): "Con Conou il 90% degli oli usati torna a nuova vita"

26 giugno 2022 a

Roma, 26 giu. (Adnkronos) - “Ringrazio il Conou perché oggi inaugura una stagione di rinnovato rapporto con il Comune di Roma per la tutela dell'ambiente. Un modo per far diventare ricchezza la raccolta differenziata. Con loro, il 90% degli oli usati torna ad una nuova vita. Siamo felici che questa loro campagna parte dalla Capitale e dal suo mare. L'ambiente ha bisogno di azioni da subito”. Così l'assessora all'agricoltura, ambiente e ciclo dei rifiuti di Roma Capitale, Sabrina Alfonsi, nel corso del suo intervento all'inaugurazione di un nuovo punto di raccolta degli oli minerali usati del Conou al Porto Turistico di Roma.