Usa: Toti, 'salto nel passato più oscuro'

25 giugno 2022 a

a

a

Roma, 25 giu. (Adnkronos) - “La decisione della Corte Suprema Usa che cancella l'aborto come diritto garantito dalla Costituzione americana è un salto nel passato più oscuro. Una assurda scelta ideologica che non difende, come qualcuno crede, il diritto alla vita, ma mette a rischio quella di tante donne, specie nelle fasce più deboli della popolazione, che torneranno a rivolgersi al mercato clandestino delle interruzioni di gravidanza. L'America per me è sempre stata un faro di democrazia e diritto. Che delusione!”. Lo scrive il presidente della Liguria e di Italia al Centro Giovanni Toti sulla sua pagina Facebook.