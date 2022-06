Terzo settore, al via seconda giornata Convegno conservatori Ecr: focus su radici culturali-sociali

25 giugno 2022 a

Roma, 25 giu. (Adnkronos) - Al via la seconda giornata del convegno sulle prospettive del Terzo settore in Europa presso il Centro Congressi Cavour di Roma, organizzata da Ecr, il gruppo dei Conservatori europei, guidato da Giorgia Meloni. L'evento, dal titolo 'Terzo settore, motore di sviluppo per l'Europa', aperto ieri pomeriggio da Raffaele Fitto, presidente dei deputati Ecr al Parlamento europeo, vedrà al tavolo numerosi speaker provenienti da diverse nazioni europee, tra cui Italia, Polonia, Romania, Lettonia.

Ospiti della 'tre giorni' di dibattiti anche esponenti di forze politiche e orientamenti associativi e culturali diversi che si confronteranno "per trovare punti in comune sulle maggiori sfide e opportunità del terzo settore europeo". Per Fratelli d'Italia previsti oggi gli interventi di Maria Teresa del senatore Giovan Battista Fazzolari, responsabile del programma. Alle 11.30 è prevista una tavola rotonda dedicata alle 'radici culturali e sociali del Terzo settore' con il coordinatore di Asi Gianni Alemanno, Giorgio Vittadini, presidente della Fondazione per la sussidiarietà, Giampiero Rasimelli, presidente dell'Arci e Stefano Zamagni, presidente della Pontificia Accademia delle scienze sociali, Wisnieska Jadwiga, componente del gruppo Ecr a Bruxelles.