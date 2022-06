Pallavolo: Nations League, l'Italia batte 3-0 la Slovenia e conquista il quinto successo

25 giugno 2022 a

Quezon City, 25 giu. -(Adnkronos) - Arriva immediatamente il riscatto azzurro dopo il ko contro il Giappone. L'Italia travolge la Slovenia in quello che è stato il remake dell'ultima finale degli Europei e conquista il quinto successo in questa edizione della Nations League. Con i parziali di 25-19, 25-16, 25-21 i ragazzi guidati da Giolito (in attesa del rientro di De Giorgi ancora in Italia con il Covid) hanno la meglio su una Slovenia non all'altezza degli azzurri che in questo match hanno ritrovato precisione al servizio, consistenza a muro e difesa. Proprio in quest'ultimo fondamentale, splendida la prova del libero Fabio Balaso. L'Italia sarà di nuovo in campo domani 26 giugno, alle 13, contro la Cina per l'ultimo appuntamento in questa seconda tappa a Quezon City nelle Filippine.