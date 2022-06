Milano: sorpresi con 132 chili di sigarette di contrabbando, 5 arresti

25 giugno 2022 a

a

a

Milano, 25 giu. (Adnkronos) - A Milano la polizia ha arrestato cinque persone, di cui tre donne di origine serba e due cittadini egiziani, per il reato di contrabbando di tabacchi lavorati esteri. Ieri, venerdì 24 giugno, gli agenti del commissariato di Lambrate hanno perquisito le due camere di un albergo in via Vitruvio dove alloggiava il gruppo e hanno sequestrato una decina di trolley contenenti un totale di 471 stecche di sigarette dal peso complessivo di 132 chili di tabacco lavorato estero privo di monopolio di Stato. I i cinque sono stati arrestati considerato l'ingente quantitativo di tabacco rinvenuto e che sono senza fissa dimora.