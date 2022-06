Ipf: Renzi, 'Farnesina per Di Maio come Cepu, ora Giggino si chiamerà Arnaldo o Mariano'

25 giugno 2022 a

Rapallo (Ge), 25 giu. (Adnkronos) - "Ci sono delle spettacolari conversioni. Era dal tempo della conversione di san Paolo sulla strada di Damasco che non si vedeva una conversione come quella di Di Maio. La Farnesina a Di Maio ha fatto bene, non so quanto Di Maio abbia fatto bene alla Farnesina ma è secondario, ma la Farnesina è stato meglio del Cepu, un corso di recupero straordinario. Paolo cambia nome, si chiama Saulo, arriva, si converte si chiama Paolo. Giggino come si cambierà di nome? Arnaldo (Forlani)? Mariano (Rumor)?" Lo ha affermato Matteo Renzi, ospite a Rapallo del convegno dei Giovani industriali.