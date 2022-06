Infortuni: Milano, ferito da gru è socio ditta che ha lavori in subappalto

25 giugno 2022 a

Milano, 25 giu. (Adnkronos) - E' il socio di una delle ditte che hanno in subappalto i lavori per la ristrutturazione di un sottotetto in via Manfredini a Milano l'uomo, 60 anni, rimasto ferito per la rottura del braccio telescopico di una gru mobile caduta da un'altezza di circa 15 metri e che avrebbe colpito il camion (a cui era fissata la gru) a bordo del quale si trovava l'imprenditore. E' un particolare che emerge mentre vigili del fuoco e polizia locale stanno cercando di far luce sull'incidente sul lavoro avvenuto stamane intorno alle 9. Le condizioni dell'uomo, rianimato sul posto e poi trasportato all'ospedale Niguarda in codice rosso, restano critiche.