Calderone: "Consulenti hanno dato tanto al Paese, Festival con 75 incontri e 300 relatori"

Bologna, 25 giu. (Adnkronos/Labitalia) - "La raccolta fondi per acquistare macchinari robotici per il reparto di chirurgia pediatrica del Sant'Orsola di Bologna è andata benissimo, abbiamo raccolto 40 mila euro. Una cifra importante, che non pensavamo di riuscire a raggiungere. E invece i nostri colleghi hanno dimostrato ancora una volta qual è il senso di solidarietà dei consulenti del lavoro". Così Marina Calderone, presidente del Cno dei consulenti del lavoro, nel corso del Festival del lavoro a Bologna, ha raccontato i risultati dell'iniziativa lanciata dai professionisti in occasione dell'appuntamento.

40mila euro che saranno fondamentali "per consentirci di realizzare un anno di interventi robotici nel bambino, quelli che noi facciamo a Bologna. Per noi siete stati molto molto importanti", ha detto Mario Lima, direttore del reparto di chirurgia pediatrica del Sant'Orsola di Bologna .

"Grazie grazie grazie per aver condiviso con noi questi tre giorni. Non ci siamo risparmiati. Avete accompagnato noi, il consiglio nazionale, la fondazione studi. Spero che questo sia il primo di tanti momenti in cui verrò a trovarvi nei consigli provinciali e in altri momenti formativi. Il mio compito è stare in mezzo a voi. Come abbiamo vissuto noi questi due anni difficili, come abbiamo accompagnato questo Paese, pochi avrebbero saputo farlo" ha detto Calderone concludendo la tredicesima edizione del Festival del lavoro a Bologna e rivolgendosi alla platea dei consulenti del lavoro presenti.

"300 relatori, 75 momenti di incontri, danno la dimensione di una categoria che sa dove deve andare. Ci vedremo in autunno, a novembre, a Roma per il prossimo congresso straordinario", ha concluso.