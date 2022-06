Calcio: Reggina, Marcello Cardona è il nuovo presidente

25 giugno 2022 a

Reggio Calabria, 25 giu. -(Adnkronos) - Marcello Cardona è il nuovo presidente della Reggina, squadra della sua città. Lo ha annunciato il proprietario del club calabrese Felice Saladini in una conferenza stampa allo stadio 'Granillo'. Dopo aver vinto il concorso di funzionario della Polizia di Stato, Cardona negli anni ha ricoperto alcuni ruoli prestigiosi, tra cui quello di ex questore di Varese nel 2009 ed ex questore di Milano otto anni dopo. Non solo però ruoli istituzionali per Cardona: il nuovo presidente della Reggina è anche un ex arbitro di calcio. In totale, in carriera, ha diretto 32 partite in Serie A e 88 in Serie B, arbitrando la sua ultima partita in Serie B nel 1996 tra Venezia e Chievo.