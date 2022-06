Basket: Tonut firma un biennale con l'Olimpia Milano, 'esaudisco un sogno'

25 giugno 2022 a

Milano, 25 giu. - (Adnkronos) - Stefano Tonut ha firmato un contratto biennale con l'Olimpia Milano. Lo ha annunciato il club meneghino con una nota sul proprio sito ufficiale. “Sono molto felice ed emozionato di esaudire il sogno di giocare in un grandissimo club, a livello sia italiano che europeo, come l'Olimpia -ha detto la 28enne 'guardia', ex Reyer Venezia-. A Milano troverò tante persone che conosco bene, dai giocatori allo staff, e altre che non vedo l'ora di conoscere per poterci lavorare insieme. Infine, voglio ringraziare la proprietà del club, Coach Messina e Christos Stavropoulos per l'opportunità che mi è stata concessa”.