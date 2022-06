Ucraina: Conte, 'Italia non mandi qualche fucile in più ma faccia sforzo diplomatico'**

25 giugno 2022 a

a

a

Rapallo (Ge), 25 giu. (Adnkronos) - "Se gli Stati Uniti mettono quaranta miliardi di dollari di aiuti che stanno per arrivare, la Gran Bretagna continua a fornire armi particolarmente sofisticate e avanzate tecnologicamente, secondo me qualche fucile in più dall'Italia in questo momento aiuta poco alla causa comune. Mettere in atto invece una grande capacità di dialogo, diplomatica, che l'Italia per tradizione ha sempre avuto, è il valore aggiunto all'interno dell'alleanza, non disallineandosi da un'alleanza come qualcuno ha detto". Lo ha affermato il presidente del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte, parlando in collegamento con il convegno dei Giovani industriali in corso a Rapallo.