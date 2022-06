25 giugno 2022 a

Rapallo (Ge), 25 giu. (Adnkronos) - "Ogni riforma ha bisogno di un tagliando", il reddito di cittadinanza "è un indiscutibile rete di protezione sociale, se non lo avessimo avuto in questo momento ci sarebbe una guerra sociale nel nostro Paese". Lo ha affermato il presidente del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte, parlando in collegamento con il convegno dei Giovani imprenditori in corso a Rapallo.