Roma, 24 giu. (Adnkronos) - "No Pillon lei si sbaglia: quello che arriva da Corte Suprema Usa non è una brezza. È un vento mefitico misto a pregiudizi e odio verso le donne. La destra vuole ricacciare le donne e i loro diritti indietro di un secolo. Non ve lo permetteranno, e noi con loro #aborto". Così Nicola Fratoianni su twitter.