Ue: P. De Luca (Pd), 'importante la proroga decontribuzione Sud'

Roma, 24 giu. (Adnkronos) - “La decisione della Commissione europea di autorizzazione dell'Italia a prorogare la decontribuzione per le assunzioni nelle regioni del Sud Italia è una bella notizia che premia uno straordinario lavoro di squadra". Così Piero De Luca, vicepresidente del Gruppo Pd alla Camera.

"Da questo punto di vista, un plauso va al sottosegretario agli Affari Europei, Enzo Amendola, per l'impegno profuso nel negoziato con Bruxelles, ed anche al ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Andrea Orlando, e alla ministra per il Sud e la Coesione Territoriale, Mara Carfagna, per la loro positiva collaborazione istituzionale. Il risultato raggiunto ci permette di sottolineare, ancora una volta, i grandi benefici per il nostro Paese che derivano da un rapporto costruttivo con l'Unione europea, e di quanto sia prezioso muoversi con unità di intenti nel governo e nella maggioranza che lo sostiene".

"Evitata la scadenza di luglio e ottenuta la proroga per tutto il 2022, adesso sarebbe utile e necessaria un'estensione della misura all'intero periodo di finanziamenti collegati al Next Generation EU, proprio per ottenere il massimo dell'effetto trascinamento sull'occupazione in tutte le Regioni del Mezzogiorno. Rilanciare l'economia del Sud Italia non vuol dire solo ridurre le gravi differenze territoriali con il Nord del Paese, ma dare anche un contributo e uno slancio fondamentale alla crescita dell'intero Sistema Italia”.