Ucraina: Letta, 'voto su risoluzione ha rafforzato governo'

24 giugno 2022 a

a

a

Roma, 24 giu. (Adnkronos) - "Io cerco sempre di badare ai fatti: sembrava che il governo dovesse uscire più debole dal voto" della risoluzione di maggioranza sull'Ucraina, "invece siamo riusciti a fare in modo che il governo uscisse più forte. Non era scontato ma è un fatto molto importante". Lo ha detto il segretario del Pd, Enrico Letta, commentando a "Radio anch'io" su Radio Raiuno la scissione di Ipf dal M5s, divisione che, secondo alcuni osservatori, demolisce il progetto in un 'campo largo' progressista, punto fermo dell'azione politica del Pd.