Ucraina: Kiev, 'nei territori occupati russi rapiscono bambini e parenti militari'

Roma, 24 giu. (Adnkronos) - "I casi di rapimento di parenti di difensori ucraini nei territori temporaneamente occupati stanno diventando sistemici. Gli invasori russi rapiscono i parenti dei soldati ucraini, compresi i bambini". Lo ha riferito la direzione principale dell'intelligence del ministero della Difesa ucraino. "Purtroppo - osserva l'intelligence - i database dei cittadini ucraini cadono nelle mani degli occupanti quando sequestrano edifici amministrativi o grazie all'aiuto di collaboratori traditori".

"La maggior parte di questi casi - prosegue l'informativa - è registrata nei territori temporaneamente occupati delle regioni di Zaporozhye, Kherson e Mykolaiv. Gli invasori rapiscono sia i parenti adulti (comprese donne e anziani) che i bambini. In particolare, di recente si è saputo che le truppe russe hanno preso in ostaggio diversi figli di un soldato ucraino. In futuro, i russi potranno contattare i militari e chiedere di arrivare nei territori temporaneamente occupati in cambio della sicurezza dei loro parenti. Ciascuno di questi casi è la prova dei più terribili crimini di guerra commessi dalle truppe russe in Ucraina".