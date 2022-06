Ucraina: amministrazione militare, 'usate bombe al fosforo nella regione di Sumy'

24 giugno 2022 a

Roma, 24 giu. (Adnkronos) - "Nella regione di Sumy, gli occupanti hanno usato armi proibite, come proiettili incendiari con fosforo". Lo ha segnalato l'amministrazione militare regionale, aggiungendo che un bambino è finito in ospedale. "La notte è trascorsa con relativa calma nelle regioni di Volyn, Zakarpattia, Rivne, Ivano-Frankivsk, Chernivtsi, Lviv, Vinnytsia, Odesa, Ternopil, Khmelnytsky, Kirovohrad, Cherkasy, Poltava, Sumy, Kyiv e Zhytomyr. Nella Regione di Zaporozhye, riferisce l'amministrazione locale, "il nemico ha sparato di notte con lanciagranate a propulsione a razzo. Sono stati colpiti oggetti infrastrutturali nell'area di uno degli insediamenti vicini al centro regionale. Le informazioni sulla distruzione e sulle vittime sono in corso di chiarimento. I rappresentanti del Servizio di emergenza stanno lavorando sul posto".

Di seguito le comunicazioni anche delle altre amministrazioni militari regionali: "Di notte il nemico ha sparato colpi di mortaio (5 esplosioni) nell'area vicino al villaggio di Senkivka, distretto di Chernihiv, e vicino al villaggio di Yanzhulivka (20 esplosioni), distretto di Novgorod-Siversky. Non sono state segnalate vittime. I dettagli sono in fase di chiarimento. Nella regione di Dnipropetrovsk, il distretto di Kryvyi Rih è stato nuovamente bombardato assieme a due comunità: Grechanopodivska e Shirokivska, dove lcune persone sono rimaste ferite e sono stati distrutti degli edifici. A Kharkiv, si sono udite 4 potenti esplosioni notturne nei distretti Industrial e Kyiv della città. Nessuno è stato ferito. Anche Dergachi, nel distretto di Kharkiv, è stato bombardato di notte. Durante la giornata a seguito dei bombardamenti russi nella zona si sono avuti 10 feriti, di cui 2 bambini. Due persone sono morte".

Nella regione di Luhansk, "l'attacco a Lysychansk è stato respinto, i russi hanno catturato Mykolayivka. Lysychansk e Borivske sono stati colpiti cpn attacchi aerei.L'esercito russo ha aperto il fuoco su Severodonetsk, Bila Gora e Vovchoyarivka. A Severodonetsk, gli occupanti hanno danneggiato il territorio di 'Azot' e una fabbrica di mattoni, hanno sparato nei villaggi di Synetsky, Pavlograd e contro tre ponti rotti poche settimane fa. Molte case e locali di alloggi e servizi comunali sono stati distrutti a Lysychansk". Nella regione di Donetsk, "i russi hanno impiegato armi leggere, carri armati, artiglieria, mortai, MLRS Hail, MLRS Tornado lungo l'intera linea del fronte. Vi è stato un attacco aereo su Konstantinovka, Krasnohorivka, Avdiivka, Kalinove, Vozdvizhenka, Pervomaiske, Bakhmut, Orlivka. 13 edifici sono stati danneggiati, tra cui 10 case private, 1 grattacielo, una scuola, un'impresa industriale. 2 civili sono stati uccisi e 2 sono rimasti feriti".

Nella regione di Mykolayiv, "in mattinata si sono udite esplosioni a Mykolayiv. Un civile è stato ferito ieri da un attacco missilistico da crociera. Nle distretto di Bashtanskyi, a seguito dei bombardamenti notturni di ieri nel villaggio di Bereznehuvate, quattro case residenziali e annessi sono stati danneggiati. La zona di Nikolaev: la scorsa notte a seguito degli attacchi al villaggio di Novomykolayivka della comunità di Pervomaisky una persona è morta, quattro sono rimaste ferite. Una casa è stata distrutta, altre case sono state danneggiate. Questa mattina si sonoo avuti bombardamenti sul villaggio di Gorokhivka. È stato registrato un incendio. Le informazioni sulle conseguenze sono in corso di chiarimento".

Nella regione di Kherson "continuano i combattimenti nei villaggi del distretto di Beryslav. L'esercito nemico utilizza tutte le armi disponibili, a seguito delle quali centinaia di case e infrastrutture sono state distrutte negli insediamenti catturati. La situazione è ancora critica nelle comunità di Novovorontsovka, Vysokopillya, Kalynivsky, Velyka Oleksandrivka, Chornobaivka e Stanislav. A causa dei combattimenti nel villaggio ci sono mezzi vuoti, tutte le scuole, asili nido, ospedali, sono state distrutte o minate. La maggior parte delle imprese e delle istituzioni della regione sono state sequestrate, molte sono state danneggiate e distrutte".