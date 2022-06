Sport e Salute: il 27 giugno firma dell'accordo con Alta scuola Imt Lucca

24 giugno 2022 a

Roma, 24 giu. - (Adnkronos) - Il prossimo 27 giugno nella sede di We Sportup a Roma verrà firmato un accordo di collaborazione fra Master Executive in diritto sportivo-IMT Alti studi Lucca, Sport e salute Spa, Associazione italiana avvocati dello sport-Aias e Ordine degli avvocati di Lucca. Saranno presenti alla firma dell'accordo il Presidente di Sport e Salute Vito Cozzloli, il Prof. Rocco De Nicola, Direttore della Scuola IMT Alti Studi Lucca e ordinario di informatica, un rappresentante dell'Associazione Italiana Avvocati dello Sport il cui nominativo sarà comunicato a breve e l'avvocato Florenzo Storelli In rappresentanza dell'ordine degli Avvocati di Lucca. Sono stati inoltre invitati alla firma dell'accordo i membri del Comitato Scientifico e del Comitato di Gestione del Master.