Roma, 24 giu. (Adnkronos) - "L'instabilità della politica italiana è uno dei nostri enormi problemi. Questo è un tema su cui incide anche la legge elettorale, ma soprattutto le riforme: io penso che la Repubblica parlamentare non vada più bene per gestire la fase che viviamo". Così Giorgia Meloni a Rapallo al convegno dei Giovani Imprenditori ricordando la proposta di riforma in senso presidenziale avanzata da Fdi.