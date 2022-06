Quirinale: Mattarella riceve delegazione Ong ActionAid

24 giugno 2022 a

a

a

Roma, 24 (Adnkronos) - Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto questa mattina al Quirinale, in occasione dei 50 anni dalla fondazione, una delegazione della Ong ActionAid guidata dal segretario generale ActionAid Italia Marco De Ponte e dalla presidente di Action Aid international, Hellen Grace Akwii. Erano presenti i vertici della Federazione internazionale e i componenti del Consiglio direttivo nazionale. Nel corso dell'incontro -sottolinea un comunicato del Quirinale- sono state illustrate le iniziative dell'organizzazione nella lotta alle diseguaglianze globali e alla povertà.

La delegazione -riferisce invece una nota della Ong- con l'intervento dell'attivista Ada Ugo Abara, ha espresso l'auspicio di veder realizzata in Italia la riforma della legge sulla cittadinanza per i ragazzi e le ragazze cresciute nel nostro Paese. Durante l'incontro al Presidente Mattarella è stato fatto dono del simbolo della nuova campagna ME/WE di ActionAid, dedicata all'importanza della partecipazione attiva delle persone come leva per realizzare il cambiamento nelle comunità.