Pallanuoto: Mondiali, Canada sospeso dal torneo, match con Italia non sarà recuperato

24 giugno 2022 a

a

a

Budapest, 24 giu. - (Adnkronos) - Il Canada è escluso momentaneamente dai Mondiali e il match con l'Italia, valido per la seconda giornata del gruppo C è ufficialmente annullato. I tamponi molecolari e rapidi, effettuati dalla Task Force Fina Covid-19, tra giovedì sera e venerdì mattina, hanno riscontrato un aumento dei casi di positività nel team nord americano che quindi viene sospeso dal torneo iridato; diventa nulla anche la vittoria della Spagna (19-2) nella giornata d'apertura contro la squadra di Patrick Oaten.

La Task Force della Fina, inoltre, effettuerà domenica 26 giugno ulteriori tamponi molecolari nei confronti del team canadese; qualora il numero di positivi dovesse essere inferiore a cinque allora il Canada sarebbe riammesso alla competizione e considerata ultima classificata del girone C, per poter poter disputare le semifinali per il tredicesimo posto.

Giovedì la nazionale spagnola ha battuto 28-2 il Sudafrica, sconfitto invece con una differenza reti minore (22-4) dagli azzurri all'esordio mondiale; se Spagna ed Italia, che si affronteranno sabato 25, dovessero arrivare primi nel girone a pari punti, per stabilire la vincente del raggruppamento, e quindi la squadra direttamente qualificata ai quarti di finale, varrebbe la differenza reti con la terza classificata. L'ultimo precedente in un Mondiale tra Spagna ed Italia rievoca dolci e indimenticabili ricordi per gli azzurri. E' stato infatti la finale di Gwangju vinta 10-5 dal Settebello che è diventato padrone del mondo per la quarta volta nella sua storia