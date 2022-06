Optimagazine: la testata giornalistica continua a conquistare il pubblico

24 giugno 2022 a

(Adnkronos) - Milano, 24 Giugno 2022. Sono moltissimi i portali italiani che hanno provato, negli anni, ad avere successo proponendo contenuti verticali, che affrontassero varie tematiche. La maggior parte di questi ha chiuso i battenti nel giro di poche settimane, altri si sono riusciti a ritagliare un piccolo seguito di lettori ed altri ancora, invece, hanno cavalcato l'onda di un successo inizialmente inaspettato. È proprio in quest'ultima categoria che va collocato Optimagazine, la webzine nata nel 2012 come semplicissimo blog aziendale e diventata, nel giro di pochissimo, un vero e proprio punto di riferimento online.

Oggi Optimagazine rappresenta un esempio: un caso di successo che si inserisce nel complesso mondo dell'informazione e del giornalismo, che punta su editorialisti di alto livello e anche su qualche opinionista famoso.

Optimagazine: da blog aziendale a webzine verticale

Optimagazine è nato nel 2012 come un blog aziendale fine a sé stesso, come tanti ce n'erano nel mondo del web. Il blog di Optima Italia, digital company leader nell'offerta integrata di servizi di telefonia, luce e gas. Quasi subito però ha preso una direzione completamente differente, con l'obiettivo di assecondare gli effettivi interessi della gente e di fornire loro quei contenuti di qualità che volevano leggere. Così, da blog aziendale Optimagazine è diventato ben presto una testata giornalistica, una webzine verticale ricca di notizie su musica, serie TV, cinema, tecnologia, televisione, trending news e via dicendo.

Nel 2019 il dominio del magazine è cambiato, proprio per renderlo autonomo al 100% e separarlo dal concetto di blog aziendale. Oggi, Optimagazine è una testata giornalistica di grande successo, letta da moltissimi utenti del web ed apprezzata da migliaia di lettori, che condividono le notizie anche all'interno dei social network.

Optimagazine: una webzine ricca di contenuti di qualità

Il punto di forza di Optimagazine sta sicuramente nei contenuti di grande qualità che vengono pubblicati ogni giorno. La redazione è composta da 24 collaboratori di livello, che di volta in volta propongono ai lettori approfondimenti interessanti, affrontando tematiche varie e popolari. Si va dalla musica alle serie TV, dal cinema alla televisione, dalla tecnologia alle trending news ed è impossibile non trovare su Optimagazine un qualcosa di avvincente da leggere.

È questo che rende tale webzine così popolare: l'ampia varietà di tematiche affrontate, le pubblicazioni sempre numerose ed aggiornate, ma anche la qualità degli editori, che non sono di certo sprovveduti.

I 4 opinionisti d'eccezione di Optimagazine

Optimagazine si avvale anche della collaborazione speciale di 4 opinionisti d'eccezione, che hanno senz'altro contribuito a far crescere ulteriormente la fama di questa webzine. Parliamo di Red Ronnie, Peppe Iannicelli, Michele Monina, e Grazia di Michele. Sono loro gli ultimi arrivati nella grande squadra di Optimagazine, che continua a crescere ed accogliere voci autorevoli.

Red Ronnie in realtà non rappresenta una novità, ma rimane una delle grandi voci di Optimagazine: collaboratore che possiamo considerare storico e che continua ad essere apprezzatissimo dai fan del magazine. Lo stesso vale per Peppe Iannicelli, direttore del webmagazine dalla sua fondazione e comunicatore multimediale a 360 gradi: è infatti giornalista, conduttore radio e TV, scrittore, docente di comunicazione. Michele Monina e Grazia di Michele sono arrivati da qualche anno e hanno arricchito la sezione rubriche di Optimagazine con i loro approfondimenti sempre interessanti.

