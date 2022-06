24 giugno 2022 a

Budapest, 24 giu. - (Adnkronos) - Gregorio Paltrinieri si qualifica per la finale dei 1500 stile libero ai mondiali di Budapest. Il 27enne emiliano realizza il settimo tempo in 14'54"56 a quattro secondi dal leader tedesco Florian Welbrock, che domina la seconda batteria in 14'50"12. Secondo e terzo crono per l'ucraino Mikhailo Romanchuck (14'50"68) e lo statunitense Robert Finke (14'50"71).