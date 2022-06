Meteo: in Lombardia nel weekend torna tempo stabile e soleggiato

24 giugno 2022 a

Milano, 24 giu.(Adnkronos) - In Lombardia una saccatura atlantica scivola oggi sull'arco Alpino portando rovesci e temporali, localmente di forte intensità, con rinforzi di vento sia in montagna che in pianura. Da domani e fino al mattino di lunedì, tuttavia, riprende forza la struttura anticiclonica ancora estesa dall'Italia all'Europa centrorientale che impedisce l'avanzamento della parte più attiva della perturbazione atlantica presente sull'Europa più occidentale, portando sulla regione tempo stabile e prevalentemente soleggiato. Queste le previsioni per le prossime ore contenute nel bollettino meteo diffuso da Arpa Lombardia.

Tra lunedì e martedì è probabile il passaggio di un impulso perturbato associato alla struttura depressionaria sull'Atlantico con possibili temporali sui rilievi a partire dalla serata di lunedì.