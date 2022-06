L'importanza del collagene anche in estate contro i segni del tempo

24 giugno 2022 a

Roma, 24 giu. (Adnkronos Salute) - Con l'estate è arrivato il momento di prendersi cura della propria pelle e proteggerla adeguatamente per poter rallentare i segni dell'invecchiamento e sentirsi bene con se stessi. Per ripristinare una corretta idratazione della pelle, migliorandone l'elasticità, il tono e la vitalità agendo dall'interno, un aiuto può arrivare da integratori alimentari a base di collagene in polvere, la proteina amica di pelle, capelli e unghie.

L'elasticità e il turgore della pelle, infatti, sono garantiti da elastina e collagene, due proteine che tendono a degenerarsi anche a causa dei raggi solari a cui siamo maggiormente esposti durante la stagione estiva. Ma non sono solo gli agenti esterni i responsabili dell'impoverimento di collagene cui va incontro il nostro organismo: basti pensare che dopo i 25 anni si perde ogni anno circa il 2% di collagene, la proteina più abbondante del nostro corpo che costituisce il 70% della nostra pelle ed è presente in tutti i tessuti connettivi, tendini, legamenti e ossa. L'integrazione di collagene in una dieta equilibrata può dunque aiutare a rigenerare ciò che è stato perso o scomposto, poiché gli alimenti ricchi di sostanze nutritive non forniscono abbastanza aminoacidi necessari al corpo per produrre naturalmente collagene, sostenendo il benessere complessivo dell'organismo.

Un aiuto arriva da Vital Proteins - si legge in una nota del marchio di collagene leader in America - grazie alla capacità del collagene di rigenerare i tessuti, donando forza e vitalità, non solo alla pelle, ma anche a unghie, capelli e fornendo elasticità e struttura ai tessuti connettivi. I peptidi di collagene contenuti, essendo brevi catene di amminoacidi, vengono assorbiti dal nostro corpo con facilità e aiutano i tessuti a rigenerarsi, contribuendo a prevenire i danni causati dall'invecchiamento cellulare e dal sole. Studi scientifici - si sottolinea nella nota - hanno infatti dimostrato che un'assunzione regolare giornaliera di tali integratori ha prodotto dei risultati significativi su pelle, capelli e unghie, a partire già da 4 settimane. L'assunzione quotidiana di collagene non prevede controindicazioni, né per la salute né per la dieta, essendo privo di glutine e zuccheri aggiunti.