Ipf: Tabacci, 'simbolo al Senato? Già in passato l'ho fatto per aiutare qualcuno'

24 giugno 2022 a

a

a

Roma, 24 giu. (Adnkronos) - "Se il problema tecnico è quello di aiutare con un simbolo il gruppo al Senato, non credo sia una difficoltà. Già in passato l'ho fatto per aiutare qualcuno". Il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Bruno Tabacci, risponde così a Sky Tg24 a chi gli chiede se sarebbe disponibile a dare il simbolo di Centro democratico agli ex-M5S di Insieme per il Futuro per consentire la formazione del gruppo al Senato.