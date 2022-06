Giochi Mediterraneo: Franceschini (ct U18 calcio), ‘Italia pronta per arrivare in fondo'

24 giugno 2022 a

Orano, 24 giu. (Adnkronos) - (dall'inviato Emanuele Rizzi) - “La situazione climatica è abbastanza buona, in Italia faceva caldissimo, qui si sta meglio come temperatura. C'è grande entusiasmo, si vede come l'organizzazione tenga a fare dei Giochi di alto livello. Avevamo già partecipato in Spagna, dove eravamo riusciti ad arrivare ad un soffio dalla vittoria, e quest'anno siamo qui ad Orano per riprovarci. C'è grande orgoglio da parte nostra di rappresentare i colori dell'Italia, c'è un buon gruppo con grande entusiasmo e faremo del nostro meglio per fare bella figura”. Sono le parole di Daniele Franceschini, ct dell'Italia Under 18 di calcio impegnata ai Giochi del Mediterraneo ad Orano. La compagine azzurra è quella che vanta il maggior numero di vittorie nel torneo, con gli ori del 1959, 1963, 1967 e del 1997. Poi nel 2018 a Tarragona, in Spagna, gli azzurrini sempre guidati da Franceschini si tinsero d'argento, battuti dalla Spagna 3-2 in finale, e ora ci riprovano in Algeria.

“E' un girone abbastanza equilibrato, non ci sono squadre cuscinetto, sono tutte squadre forti, a partire del Portogallo che dovremo affrontare domenica, come anche nell'altro girone. Sarà una bella esperienze per i ragazzi, affronteranno gare di alto livello in competizioni importanti come questa. Il risultato sarà fondamentale ma sicuramente porteremo a casa un bagaglio personale che ci sarà utile per il futuro”, ha aggiunto Franceschini in merito al girone B che vedrà gli azzurrini affrontare il Portogallo all'esordio e poi la Grecia e la Turchia. Mentre nel gruppo A si affronteranno Spagna, Francia, Algeria e Marocco. Le prime due classificate di ogni girone si qualificheranno per le semifinali. “La rivincita in finale con la Spagna? Non lo so, ci sono squadre forti e faremo di tutto per arrivare fino in fondo, aspiriamo all'obbiettivo massimo, ma ora affrontiamo il Portogallo”.