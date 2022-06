Centro: Lupi, 'noi restiamo parte moderata centrodestra'

24 giugno 2022 a

a

a

Roma, 24 giu. (Adnkronos) - "La politica deve ritornare a declinare le diversità tra schieramenti. Per questo è fondamentale che Iniziamo ad assumerci delle responsabilità attraverso proposte politiche che ci identifichino nel campo in cui siamo. Noi siamo la parte moderata del centrodestra e dobbiamo essere riconoscibili come quelli che lavorano per un ritorno alla competenza e a proposte concrete, serie e responsabili". Lo ha detto il Presidente di Noi con l'Italia Maurizio Lupi.

"L'ipotesi di centro di cui si parla in queste settimane non ci convince perché non nasce come proposta politica che parte dalla società civile ma, piuttosto, come sommatoria di sigle, o di formazione di gruppi parlamentari o, peggio ancora, di giochi di palazzo. Tutto questo non appartiene alla nostra storia e alla nostra cultura”.