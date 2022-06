Calcio: ultimo test prima dell'Europeo, le azzurre sfidano la Spagna a Castel di Sangro il 1° luglio

24 giugno 2022 a

Castel di Sangro, 24 giu. -(Adnkronos) - È l'ultimo test prima dell'Europeo, la sfida ad una delle selezioni più forti del continente. Venerdì 1° luglio le Azzurre affronteranno la Spagna in amichevole allo stadio 'Teofilo Patini' di Castel di Sangro (fischio d'inizio alle ore 17), con l'obiettivo di saggiare la propria condizione in vista dell'esordio a Women's Euro 2022. I biglietti sono in vendita presso le agenzie Vivaticket e sui siti internet figc.vivaticket.it e vivaticket.com. Il debutto europeo dell'Italia, inserita nel Gruppo D, è in programma il 10 luglio a Rotherham contro la Francia; poi le Azzurre affronteranno l'Islanda il 14 luglio a Manchester ed il Belgio il 18 luglio ancora a Manchester. La Spagna, settima forza del ranking FIFA, sarà impegnata nel Gruppo B insieme a Danimarca, Finlandia e Germania.