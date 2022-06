Amministrative: Fratoianni (Si), 'su stadio a Sesto S.G. credibilità centrodestra zero'

24 giugno 2022 a

Milano, 24 giu.(Adnkronos) - "Dopo l'incontro fra il sindaco di Milano con i vertici di Milan ed Inter sullo stadio di San Siro, appare sempre più evidente che la credibilità del centrodestra di Sesto San Giovanni è pari a zero". Lo scrive su Twitter il segretario nazionale di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni.

"I loro impegni strombazzati nei comizi -aggiunge Fratoianni- non sono altro che chiacchiere strumentali per raccattare qualche voto in più. C'è bisogno invece di amministratori pubblici seri e credibili come sarà Michele Foggetta, vicini alle istanze dei cittadini e che abbiano a cuore il bene comune".