Ipf: Calenda, 'Di Maio? Fatto disastri, faccia giro fuori da politica'**

Roma, 24 giu. (Adnkronos) - "Io penso che solo in un Paese come l'Italia persone che hanno fatto i danni come questi vengono presi sul serio. Io non li prendo sul serio, devono andare a casa". Così Carlo Calenda a Tagadà su La7.

"Se Di Maio mi chiama? Non credo avrebbe coraggio di farlo e comunque gli ricorderei gentilmente i danni fatti quando era al Mise. E poi se lui stesso pensa di aver fatto disastri, forse allora è meglio che faccia un giro fuori dalla politica".