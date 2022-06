Pd: P. De Luca, 'campo largo senza veti su idee e programmi'

23 giugno 2022 a

a

a

Roma, 23 giu. (Adnkronos) - "Assicurare unità, solidità e stabilità al Governo in questo momento così delicato dal punto di vista internazionale, economico, sociale, con l'aumento dell'inflazione e il conseguente caro vita". Cosi Piero De Luca, vicepresidente del Pd alla Camera, intervenendo a Tgcom24.

"E, allo stesso tempo, continuare ad assumersi la responsabilità di lavorare con determinazione, senza veti, per costruire un campo largo con tutte le forze progressiste e riformiste del Paese, non in un semplice puzzle, ma sulla base della condivisione di idee e programmi per l'Italia del futuro".

"Con l'obiettivo di creare un'alleanza di centro sinistra in cui il Pd è baricentro, basata su un progetto di Paese alternativo alla destra sempre più populista e sovranista di Giorgia Meloni. E che metta al centro del suo programma la lotta alle diseguaglianze sociali, il sostegno ai più fragili, al tutela dei diritti, la garanzia di un lavoro dignitoso, a partire dal salario minimo, il rilancio del Paese in chiave di sostenibilità ambientale e soprattutto la collocazione chiaramente europeista dell'Italia, senza ambiguità di sorta".