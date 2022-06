23 giugno 2022 a

Roma, 23 giu. (Adnkronos) - "Squallido Salvini che, in piena crisi di consensi, scatena la macchina del fango e la gogna contro Filippo Sensi, che lo aveva giustamente criticato per la vergognosa dichiarazione su profughi veri e finti. Non ci lasciamo intimidire, l'odio non è politica". Così Brando Benifei del Pd su twitter.